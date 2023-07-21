Светлов назвал пятёрку фаворитов Западной конференции в следующем сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион Сергей Светлов высказал мнение, что в новом сезоне КХЛ хорошо проявят себя московское «Динамо» и ярославский «Локомотив», и выделил сильные стороны этих команд.

«На мой взгляд, в Западной конференции большой шаг вперёд сделали, скажем так, фавориты второго плана — «Динамо» и «Локомотив». Тот же Ярославль позволил себе выкупить контракт защитника Марченко — одного из лучших в КХЛ, которого оторвут с руками в любом клубе. Это значит, что потенциал у линии обороны «Локомотива» очень высокий и большие ожидания от словацкого защитника-новичка Герната.

Плюс Ярославль здорово выступил на последнем драфте НХЛ, там есть отличная молодёжь, которую надо подтягивать к основе «Локомотива». Возвращается из Хабаровска перспективный форвард Лихачёв, один из лучших новичков всего сезона КХЛ. Без сомнений, усилит атаку Ярославля швед Стрёмвалль, у него есть снайперское чутьё. Читал, что он одной ногой в Ярославле.

На мой взгляд, большая двойка в лице ЦСКА и СКА может превратится в большую четвёрку — за счёт прогресса «Динамо» и «Локомотива». Но обеим командам — особенно Ярославлю — для реализации своего потенциала имеет смысл больше играть в атаку. Кстати, интригующая селекция и у «Спартака», особенно в нападении. Так что на Западе может возникнуть и пятёрка», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне московское «Динамо» в первом раунде плей-офф уступило нижегородскому «Торпедо» в шести матчах. Ярославский «Локомотив» не справился с чемпионом ЦСКА, уступив армейцам во втором раунде плей-офф в семи матчах.