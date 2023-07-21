«Крупнейший вызов в карьере». Новый гендиректор «Авангарда» высказался о своём назначении

Новый генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал своё назначение в омский клуб.

«Стать частью «Авангарда» — большая честь и большая ответственность. Клуб известен в России, а также далеко за её пределами, это сильный бренд, объединяющий сотни тысяч болельщиков. В «Авангарде» собран очень сильный спортивный блок, отлично работает блок коммерции и маркетинга, хорошо развивается академия, моя задача – чтобы это развитие только ускорялось. Для этого мне и пригодится мой универсальный спортивный опыт: я знаю специфику устройства команд, знаком с эмоциональными и техническими особенностями функционирования клубов, хорошо представляю особенности маркетинга и продвижения медиапродукта в нашей индустрии.

Для меня назначение в «Авангард», возможно, крупнейший вызов в карьере. Мои амбиции максимальны. Мы должны сделать «Авангард» стабильно успешным на длинной дистанции: в результатах на льду, в развитии молодых омских хоккеистов, в коммуникации с болельщиками, в создании привлекательных продуктов для партнёров и самого увлекательного медиаконтента. Мы и так стартуем с высокой точки, «Авангард» – топ-клуб во всех смыслах. Но в наших силах сделать его ещё сильнее и ярче!» — цитирует Чистякова пресс-служба «Авангарда».

Чистяков ранее был генеральным директором футбольных клубов «Анжи», ПАОК (Греция), «Ботев» (Болгария), исполнительным директором Профессиональной баскетбольной лиги, руководителем проектного офиса РФС, который разрабатывал пакет реформ в российском футболе.