Хоккейный клуб СКА продлил контракт с главным тренером Романом Ротенбергом. Как сообщил специалист в своей соцсети, соглашение с петербургским клубом рассчитано на пять лет.

«Хочу поблагодарить совет директоров за доверие и решение перезаключить со мной контракт как с главным тренером на пять лет. Наша общая задача – реализация долгосрочной клубной стратегии, в числе основных задач которой лидерство и по спортивному результату, и по коммерческой составляющей, а также эффективное развитие детско-юношеского хоккея, академии СКА. Мы продолжаем поступательно идти вперёд!

Я рассматриваю такой кредит доверия ко мне как прочный фундамент, на котором мы будем строить мощную, современную команду победителей. Мы по-прежнему ориентируемся на смелый хоккей, сочетаем силовую мощь, скорость, нацеленность на ворота с умной комбинационной игрой, которая всегда будет радовать болельщиков.

Впереди у нас годы серьёзного кропотливого труда, очень много работы. На этом пути главное — всегда помнить, что мы все – от руководителей клуба до только что пришедших в команду юниоров – одна команда, одна семья СКА. Работаем вместе и движемся вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

4 января 2022 года решением совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.