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Новым генеральным директором СКА назначен Дмитрий Константинов

Новым генеральным директором СКА назначен Дмитрий Константинов
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Новым генеральным директором СКА назначен Дмитрий Константинов, сообщает пресс-служба клуба. Специалист ранее занимал должность финансового директора петербургского клуба.

Ранее клуб покинул Андрей Точицкий, занимавший пост исполнительного директора СКА. Точицкий находился на этой должности с июня 2021 года. В 2008–2011, 2015–2016 годах он был генменеджером клуба. Также с 2011 по 2015 год он являлся спортивным директором СКА, а с 2017 по 2021 год — гендиректором клуба. За это время петербургская команда дважды стала обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), а в 2013, 2018 и 2023 году выиграла регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.

Также СКА объявил о продлении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом на пять лет.

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