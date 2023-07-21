Куляш: Ротенберг заслужил такое доверие от руководства СКА

Экс-защитник сборной России и других клубов КХЛ Денис Куляш считает правильным решение СКА заключить пятилетний контракт с Романом Ротенбергом.
«Для любого тренера самое главное – доверие руководства. Если чувствуешь, что твою работу оценивают по заслугам, то работать и побеждать гораздо проще. Поэтому жду от СКА качественной игры и хороших результатов. Армейцы – одни из главных фаворитов не только на следующий сезон КХЛ, но и на несколько лет вперёд.
Очевидно, что Роман Борисович набирает состав под свою систему, а теперь он сможет спокойно развивать команду шаг за шагом. В прошлом году он с первой попытки взял Кубок Континента – этот успех можно только повторить. Своими первыми успехами на посту главного тренера Роман Ротенберг заслужил такой долгосрочный контракт. Теперь будет очень интересно наблюдать за развитием СКА под его руководством», — сказал Куляш в интервью «Чемпионату».
- 21 июля 2023
-
16:26
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:20
-
05:43
-
05:08
-
04:36
-
03:51
-
03:25
-
02:10
- 20 июля 2023
-
23:46
-
23:25
-
23:10
-
22:47
-
22:21
-
21:59