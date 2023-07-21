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Куляш: Ротенберг заслужил такое доверие от руководства СКА

Куляш: Ротенберг заслужил такое доверие от руководства СКА
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Экс-защитник сборной России и других клубов КХЛ Денис Куляш считает правильным решение СКА заключить пятилетний контракт с Романом Ротенбергом.

«Для любого тренера самое главное – доверие руководства. Если чувствуешь, что твою работу оценивают по заслугам, то работать и побеждать гораздо проще. Поэтому жду от СКА качественной игры и хороших результатов. Армейцы – одни из главных фаворитов не только на следующий сезон КХЛ, но и на несколько лет вперёд.

Очевидно, что Роман Борисович набирает состав под свою систему, а теперь он сможет спокойно развивать команду шаг за шагом. В прошлом году он с первой попытки взял Кубок Континента – этот успех можно только повторить. Своими первыми успехами на посту главного тренера Роман Ротенберг заслужил такой долгосрочный контракт. Теперь будет очень интересно наблюдать за развитием СКА под его руководством», — сказал Куляш в интервью «Чемпионату».

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