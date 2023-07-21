Щитов: зачем нам «Куньлунь»? Абсолютно неинтересная команда, просто политический проект

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал, считает ли он «Куньлунь» аутсайдером будущего сезона КХЛ. В прошлом сезоне китайский клуб занял предпоследнее место в Западной конференции.
«Я никого бы не стал записывать в аутсайдеры. Если в «Куньлунь» приедут хоккеисты с опытом игры в Северной Америке и как профессионалы быстро адаптируются и будут играть в своё удовольствие, то команда может попасть в плей-офф. Этих игроков мало знают, поэтому соперники могут не настроиться. «Куньлунь» — это команда-загадка.
Считаю, что КХЛ не нужен «Куньлунь»? Так я и считаю: зачем нам «Куньлунь»? Абсолютно неинтересная команда для болельщиков. Просто политический проект. Помню, когда мы приезжали на матчи в Китай, даже там люди не собрались — человек сто на трибунах. Была будто открытая тренировка. Для чего это надо? Если это политический проект, то решать людям, которые им руководят», — цитирует Щитова «РБ Спорт».
«Куньлунь» основан в 2016 году для участия в Континентальной хоккейной лиге. За семь сезонов в КХЛ китайский клуб лишь раз попал в плей-офф, в самом первом сезоне-2016/2017, уступив в первом раунде магнитогорскому «Металлургу» в пяти матчах.
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