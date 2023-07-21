Стал известен тренерский штаб минского «Динамо» в КХЛ на сезон-2023/2024
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Стал известен тренерский штаб минского «Динамо» в КХЛ на сезон-2023/2024. Как сообщает пресс-служба минского клуба, в новом сезоне с командой будут работать следующие специалисты:
Дмитрий Квартальнов – главный тренер;
Александр Андриевский – тренер;
Павел Перепехин – тренер;
Андрей Мезин – тренер;
Дмитрий Журавский – тренер вратарей;
Дмитрий Астапенко – тренер по индивидуальному развитию;
Нормундс Силиньш – тренер по ОФП;
Борис Король – тренер-видеооператор.
Напомним, после вылета белорусского клуба из плей-офф в «Динамо» решили сменить главного тренера и назначить на эту должность Квартальнова. Последним клубом российского специалиста был «Ак Барс». Квартальнов возглавлял казанцев с 2019 по 2022 год.
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