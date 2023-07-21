Стал известен тренерский штаб минского «Динамо» в КХЛ на сезон-2023/2024

Стал известен тренерский штаб минского «Динамо» в КХЛ на сезон-2023/2024. Как сообщает пресс-служба минского клуба, в новом сезоне с командой будут работать следующие специалисты:

Дмитрий Квартальнов – главный тренер;

Александр Андриевский – тренер;

Павел Перепехин – тренер;

Андрей Мезин – тренер;

Дмитрий Журавский – тренер вратарей;

Дмитрий Астапенко – тренер по индивидуальному развитию;

Нормундс Силиньш – тренер по ОФП;

Борис Король – тренер-видеооператор.

Напомним, после вылета белорусского клуба из плей-офф в «Динамо» решили сменить главного тренера и назначить на эту должность Квартальнова. Последним клубом российского специалиста был «Ак Барс». Квартальнов возглавлял казанцев с 2019 по 2022 год.