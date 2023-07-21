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В «Каролине» прокомментировали информацию о переговорах с Владимиром Тарасенко

В «Каролине» прокомментировали информацию о переговорах с Владимиром Тарасенко
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал информацию о переговорах с 31-летним российским нападающим Владимиром Тарасенко. Опытный форвард по-прежнему не нашёл себе клуб и остаётся в статусе неограниченно свободного агента.

«Мы продолжаем переговоры с игроком и его агентом. Потолок зарплат является проблемой для многих из нас. Потолок вырос на $ 1 млн (до $ 83,5 млн). Вот почему этим летом в лиге было так мало событий. Всё ещё остаётся несколько довольно хороших игроков, которые ожидают предложений, потому что прямо сейчас у клубов недостаточно места под потолком, чтобы забрать всех хоккеистов», — приводит слова Уодделла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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