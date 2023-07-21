Александр Дергачёв стал игроком «Нефтехимика». Ранее с ним расторг контракт «Авангард»
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«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил о подписании соглашения с 26-летним российским нападающим Александром Дергачёвым.
Отмечается, что с форвардом заключён однолетний контракт.
«Мы рады приветствовать Александра в стае и желаем яркого сезона!» — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 20 июля, «Авангард» расторг контракт с Дергачёвым. Прошло менее суток, прежде чем форвард нашёл новый клуб.
В прошлом сезоне Александр Дергачёв сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф-2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых не отметился результативными баллами. Всего в лиге Дергачёв отыграл 295 матчей и записал на свой счёт 74 (36+38) балла.
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