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Александр Дергачёв стал игроком «Нефтехимика». Ранее с ним расторг контракт «Авангард»

«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил о подписании соглашения с 26-летним российским нападающим Александром Дергачёвым.

Отмечается, что с форвардом заключён однолетний контракт.

«Мы рады приветствовать Александра в стае и желаем яркого сезона!» — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 20 июля, «Авангард» расторг контракт с Дергачёвым. Прошло менее суток, прежде чем форвард нашёл новый клуб.

В прошлом сезоне Александр Дергачёв сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф-2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых не отметился результативными баллами. Всего в лиге Дергачёв отыграл 295 матчей и записал на свой счёт 74 (36+38) балла.