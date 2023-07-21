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Московское «Динамо» поздравило Алексея Кудашова с днём рождения, его окунули в торт лицом

Московское «Динамо» поздравило Алексея Кудашова с днём рождения, его окунули в торт лицом
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Хоккеисты московского «Динамо» поздравили главного тренера команды Алексея Кудашова с днём рождения, сообщается в официальном телеграм-канале бело-голубых. Сегодня наставнику столичного клуба исполнилось 52 года.

Игроки выстроились перед Кудашовым и начали ему аплодировать. В этот момент к главному тренеру «Динамо» подбежал его сын, защитник Артём Кудашов. Хоккеист окунул отца лицом в торт, который держал в руках. Кудашов-старший отреагировал смехом на это поздравление.

Напомним, Кудашов возглавляет «Динамо» с 2021 года. В минувшем сезоне под его руководством московская команда вылетела в первом раунде Кубка Гагарина. Бело-голубые проиграли в серии с нижегородским «Торпедо» в шести матчах (2-4).

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