Стали известны подробности задержания экс-директора «Трактора» Александра Шинина

Появились новые подробности задержания бывшего спортивного директора «Трактора» в Челябинске Александра Шинина, сообщает URA.Ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что у специалиста были найдены наркотики. Их отыскали в машине Шинина. Он собирался с ними поехать на рыбалку.
«Автомобиль Шинина остановили почти сразу после сделки, в ходе которой он купил наркотик. В ходе обыска в машине нашли пакет с мефедроном массой чуть более трёх граммов. Хотя изначально бывший топ-менеджер договаривался с поставщиком на шесть граммов», — сказал источник.
Отмечается, что Шинин не собирался распространять наркотические средства, он приобретал их для себя. Кроме того, задержали не только экс-директора «Трактора», но и его поставщика. Последнему выбрали в качестве меры пресечения домашний арест. Шинин, в свою очередь, был освобождён из отдела полиции под обязательство о явке.
- 21 июля 2023
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