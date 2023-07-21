Экс-нападающий «Ак Барса», завершивший карьеру в 26 лет, перешёл в казахстанский «Актобе»

Российский нападающий Никита Язьков продолжил карьеру в казахстанском «Актобе», сообщает «Шайба.kz».

Последние два года форвард, которому сейчас 27 лет, не играл. В ноябре 2022-го Язьков и вовсе объявил о завершении карьеры — на тот момент ему было 26 лет. Нападающий сыграл свой на данный момент последний официальный матч ещё в сезоне-2020/2021 в ВХЛ. Тогда Язьков выступал за челябинский «Челмет».

Язьков является уроженцем Новокузнецка и начинал свою карьеру в КХЛ в местном «Металлурге» в сезоне-2015/2016. За новокузнецкий клуб нападающий провёл 60 матчей, в которых набрал семь очков — забил пять голов и отдал две результативные передачи. Затем форвард отправился в Казань, где в сезоне-2017/2018 принял участие в 37 играх регулярного чемпионата КХЛ за «Ак Барс». В составе казанского клуба Язьков отметился 9 (8+1) очками и завоевал Кубок Гагарина. Также форвард выступал за магнитогорский «Металлург» и «Амур».