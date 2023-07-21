Генменеджер «Вашингтона»: игроки, на которых мы положили глаз, ещё не сменили клубы

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о планах руководства команды на трансферном рынке. Специалист планирует ещё усилить столичный коллектив. Тем не менее Маклеллан не уверен, что удастся приобрести нужных игроков во время межсезонья.

«Я всё ещё хотел бы совершить обмен. Мы были агрессивны на драфте со своими предложениями, но ничего не получилось. Я чувствую, что мы можем сделать несколько довольно хороших предложений. А игроки, на которых мы положили глаз, ещё не сменили клубы. Я не знаю, обменяют ли их сейчас и обменяют ли вообще. Может быть, в дедлайн? Я не знаю, что произойдёт. Некоторым парням нужно подписать контракты. Так что мы продолжим держать руку на пульсе», — приводит слова Маклеллана официальный сайт «Вашингтона».

Отметим, что в нынешнее межсезонье «Вашингтон» подписал контракт с нападающим Максом Пасиоретти, а также выменял защитника «Монреаль Канадиенс» Джоэля Эдмундсона.