Фридман: у Тарасенко и «Айлендерс», возможно, была неудачная встреча, этого не произойдёт

Известный инсайдер и журналист Эллиотт Фридман в эфире NHL Network рассказал, что «Нью-Йорк Айлендерс» находится в поиске результативного крайнего нападающего. При этом он сообщил, что «островитяне» отказались от возможного подписания российского форварда Владимира Тарасенко.
«Я слышал, что у Тарасенко и «Айлендерс», возможно, была неудачная встреча, этого не произойдёт. Я действительно думаю, что они ищут другого снайпера, да, абсолютно», — сказал Фридман.
Тарасенко перешёл из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
- 21 июля 2023
-
22:26
-
21:48
-
21:26
-
20:56
-
20:39
-
20:23
-
19:58
-
19:37
-
19:29
-
18:58
-
18:39
-
18:10
-
17:52
-
17:38
-
17:12
-
16:55
-
16:26
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
10:00