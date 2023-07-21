Фридман: у Тарасенко и «Айлендерс», возможно, была неудачная встреча, этого не произойдёт

Известный инсайдер и журналист Эллиотт Фридман в эфире NHL Network рассказал, что «Нью-Йорк Айлендерс» находится в поиске результативного крайнего нападающего. При этом он сообщил, что «островитяне» отказались от возможного подписания российского форварда Владимира Тарасенко.

«Я слышал, что у Тарасенко и «Айлендерс», возможно, была неудачная встреча, этого не произойдёт. Я действительно думаю, что они ищут другого снайпера, да, абсолютно», — сказал Фридман.

Тарасенко перешёл из «Сент-Луис Блюз» в «Нью-Йорк Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.