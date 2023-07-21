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Финский хоккеист: в России тренеры приказывали игрокам похмеляться по утрам

Финский хоккеист: в России тренеры приказывали игрокам похмеляться по утрам
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Финский нападающий Янне Лаакконен, в сезоне-2014/2015 выступавший за орский «Южный Урал» в ВХЛ, рассказал о жизни в России.

«В каких странах я играл? Их не меньше десяти. Думаю, их было 11, если учитывать Финляндию. Я видел разные культуры и методы работы. Особенно уникальны страны бывшего Советского Союза: там всегда существует страх перед хозяином, а командами руководят банды.

В России не может быть свободного времени. Для русских игроков это означает пить водку. В больших количествах. Во время выступления за «Южный Урал» после пьянок ночами тренеры приказывали игрокам похмеляться по утрам, чтобы пьянство не вышло из-под контроля. Все шли в тренажёрный зал в десять часов. Затем тренеры ненадолго заглядывали и говорили несколько слов, прежде чем дать игрокам отдохнуть. Игроки любили пить пиво. Они пили его, даже если на следующий день тренировка», — приводит слова Лаакконена Iltalehti.

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