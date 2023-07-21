The Athletic: если «Рейнджерс» обратятся к ветерану-снайперу, то к Кейну, а не к Тарасенко

Авторитетный журналист The Athletic Эрик Духачек поделился мнением о ситуации российского нападающего Владимира Тарасенко, находящего в статусе неограниченно свободного агента.

«На 2023 год самыми громкими именами среди доступных игроков являются защитник Мэтт Дамба и нападающий Владимир Тарасенко. Тарасенко сменил агента на старте открытия рынка свободных агентов, и прямо сейчас его новые представители оценивают рынок. В прошлом году у Тарасенко было 50 очков, набранных за «блюзменов» и «рейнджеров», хотя непохоже, что у «Рейнджерс» осталось достаточно денег, чтобы подписать его. И если они в конечном итоге решат обратиться к ветерану-снайперу на рынке свободных агентов, «рейнджеры», скорее всего, обратятся к Патрику Кейну, как только он получит разрешение на игру.

Дамба, в свою очередь, в прошлом году имел кэпхит на $ 6 млн. Хотя он полезный игрок, который в минувшем сезоне играл в среднем более 21 минуты за матч в «Миннесоте», его общее количество набранных очков резко упало — всего до 14 в 79 матчах. Отчасти это было связано с тем, как его использовали», — цитирует Духачека The Athletic.