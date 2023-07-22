«Куньлунь» подписал просмотровые контракты с Лазушиным и Лисиным

«Куньлунь Ред Стар» подписал просмотровые контракты с 35-летним вратарём Александром Лазушиным и 24-летним нападающим Иваном Лисиным, сообщает официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2022/2023 Лазушин играл за «Адмирал», в составе которого провёл 11 матчей и одержал три победы. Всего в КХЛ у него 317 игр и 112 побед. Голкипер уже играл за «Куньлунь» в сезонах-2018/2019, 2020/2021 и 2021/2022. Лазушин провёл в общей сложности 55 матчей за китайский клуб. Также он играл за рижское и московское «Динамо», «Локомотив», «Ладу», новокузнецкий «Металлург».

Лисин в прошлом чемпионате выступал за «Куньлунь», сыграл 14 матчей и забросил одну шайбу. Также он играл в КХЛ за «Адмирал». В его карьере в лиге 63 матча и 4 (1+3) очка.