«Сибирь» вышла из отпуска

Хоккеисты «Сибири» вышли из отпуска и начали проходить медицинское обследование в Новосибирске, сообщает официальный сайт клуба. Команда разделена на несколько групп, медицинское обследование завершится в понедельник, 24 июля.
26 июля «Сибирь» отправится на сборы в Минск. Там у команды запланирован контрольный матч с местным «Динамо» 6 августа. С 8 по 20 августа «Сибирь» проведёт сбор в Новосибирске, а затем отправится в Санкт-Петербург для участия в турнире имени Н.Г. Пучкова с 21 по 27 августа. Завершится подготовка к новому сезону трёхдневным сбором в Новосибирске.
В первом матче нового сезона КХЛ «Сибирь» сыграет с «Авангардом» в гостях 2 сентября. В сезоне-2022/2023 новосибирцы стали шестыми в Восточной конференции и уступили омичам в первом раунде плей-офф.
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