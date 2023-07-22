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«Спартак» провёл двусторонку в Лужниках

«Спартак» провёл двусторонку в Лужниках
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Перед отъездом на учебно-тренировочный сбор в Пересвет московский «Спартак» провёл двусторонку, сообщает официальный сайт клуба. Сбор пройдёт с 23 июля по 5 августа.

В двусторонке «красные» победили «белых» со счётом 7:5.

За «красных» отличились Голдобин, Чезганов, Заседа (буллит), Порядин, Морозов, Точилкин, Чезганов (в пустые ворота). У «белых» голы забили Беляев, Зайцев, Костенко, Кожевников, Соколов.

«Красные»: Рыбар, Сковронский; Чайковски — Орлов, Ручкин — Хайрулин, Стариков — Иванов; Голдобин — Морозов — Порядин, Пашин — Усманов — Галимов, Заседа — Варюшкин — Чезганов.

«Белые»: Кареев; Вишневский — Чибриков, Зайцев — Савиков, Соколов — Костенко, Точилкин; Хохлачёв — Бурмистров — Беляев, Кожевников — Локтионов — Цыплаков, Талалуев — Рубцов — Сусуев.

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