Североамериканский тренер: академия «Авангарда» – один из лучших хоккейных центров мира

Североамериканский тренер Шон Скиннер назвал академию «Авангарда» одним из лучших хоккейных центров мира. Тренер по индивидуальной подготовке игроков ранее провёл хоккейные мастер-классы в Тюмени.

«Тюменские дети фантастические. Мы провели здесь тренировочные сборы. Они длились пять дней. С ребятами выполняли упражнения на технику владения клюшкой. Я им показал порядка двадцати различных обводок и в общей сложности они выполнили полторы сотни упражнений.

Несколько месяцев назад я был в академии «Авангарда» и могу с уверенностью сказать: это один из лучших хоккейных центров мира. Я много где бывал и знаю, о чём говорю. Также мы будем сотрудничать с тюменскими тренерами дистанционно и вполне вероятно, я сюда ещё приеду», – цитирует Скиннера «Тюменская арена».

Хоккейная Академия «Авангард» — проект, направленный на формирование системы качественной и всесторонней подготовки молодых талантов для большого спорта.