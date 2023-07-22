Быков оценил срок нового контракта СКА с Романом Ротенбергом

Экс главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил новый контракт СКА с главным тренером Романом Ротенбергом, рассчитанный сроком на пять лет.
«Если такой контракт подписан, то люди, которые берут на себя ответственность, проанализировав, дали соответствующую оценку. И этот контракт говорит, что они верят в этого специалиста и дают ему возможность продолжить работу. Причины такого решения я вижу в том, что команду уже не первый год Ротенберг собирает сам, омолаживает состав. Работа с талантливыми ребятами, которые были приглашены в структуру, с которыми работают уже не первый год в академии, была проведена в то время, когда Ротенберг и создавал эту структуру, занимался этим. Видимо, теперь пришло время больше сконцентрироваться на тренерской деятельности, чтобы уже этих молодых ребят довести до мастеров высокого класса. То есть, в принципе, как я понимаю, бóльшая часть вот этой селекционной работы и работы по структуризации клуба более-менее закончена.
Удивил ли сам срок контракта? Они же два раза были в финале Запада — это уже приличная заявка. Выиграли регулярку в прошедшем сезоне? Да, я думаю, что этот срок тоже завязан на том, что та молодёжь, которая будет сейчас входить и интегрироваться в команду, как раз и была подобрана им самим. Долгосрочная стратегия? Да, даётся ему возможность этих ребят уже довести до чемпионского титула. Я так понимаю намерения руководства СКА», — цитирует Быкова Metaratings.ru.
Ротенберг стал главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под его руководством петербургская команда дважды доходила до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступила ЦСКА.
- 22 июля 2023
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
05:07
-
03:47
-
03:14
-
02:50
-
01:22
- 21 июля 2023
-
23:46
-
23:30
-
23:07
-
23:04
-
22:52
-
22:37
-
22:26
-
21:48
-
21:26
-
20:56
-
20:39
-
20:23
-
19:58
-
19:37
-
19:29
-
18:58
-
18:39
-
18:10
-
17:52
-
17:38
-
17:12
-
16:55
-
16:26
-
15:50
-
15:30