Щитов: «Салават Юлаев» входит в сезон с хорошим составом, усиливаться просто некем

Хоккейный эксперт Никита Щитов оценил трансферную политику «Салавата Юлаева» в межсезонье. Специалист отметил большое количество опытных хоккеистов в команде и заявил, что уфимскому клубу будет сложно найти вариант усиления состава.

«Салават Юлаев» — ветеранская команда? Оборона у команды возрастная, но это даже хорошо. Игроки будут лучше ориентироваться в отборе шайбы, больше помогать нападающим, меньше допускать ошибок. Как говорится, за одного битого двух небитых дают. Опытный защитник сейчас на вес золота. Поэтому, считаю, это правильный ход клуба. Интересно, как себя проявит и вратарь Александр Самонов. Я считаю, что команда входит в сезон с хорошим составом.

Нужно ли команде усиление? В любой команде всегда можно усилить какие-то позиции. Но не нужно жить прошлым — мы сейчас не в тех условиях находимся. Усиливаться просто некем. Мало кто из игроков приезжает из-за границы. Усилиться можно только за счёт своей вертикали детская школа — МХЛ — ВХЛ. Нужны скауты, которые будут мониторить игроков по всей стране. Надо открывать академии, создавать правильный тренировочный процесс. Необходимо развивать тренерские кадры, чтобы были грамотные специалисты. Усилиться можно за счёт новых игровых схем, творчества и боевого духа коллектива. Некоторые клубы-олигархи могут позволить себе оформить гражданство иностранцам, но от этого надо уходить. Зачем тогда в ФХР сокращали лимит на легионеров? Надо играть за счёт своих кадров и развивать молодёжь. Тогда лет через пять мы получим новые таланты», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ в плей-офф «Салават Юлаев» неожиданно уступил «Адмиралу» в первом раунде в шести матчах.