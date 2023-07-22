Умер бывший исполнительный вице-президент по хоккейным операциям НХЛ Брайан О'Нил

Бывший исполнительный вице-президент по хоккейным операциям НХЛ Брайан О'Нил умер в возрасте 94 лет, сообщает официальный сайт лиги.

О'Нил был нанят президентом НХЛ Кларенсом Кэмпбеллом в 1966 году в качестве административного директора лиги. Уроженец Монреаля отвечал за составление расписания НХЛ на сезон-1967/1968, в котором было добавлено шесть новых команд, и их общее количество увеличилось до 12.

Четыре года спустя он был назначен исполнительным директором лиги и долгое время руководил драфтом НХЛ, серией драфтов расширения, а также расписанием регулярного сезона и плей-офф. О'Нил ушёл со своей должности в 1992 году и два года спустя был введён в Зал хоккейной славы.