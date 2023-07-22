Рябыкин: при всём уважении к Якупову и Дергачёву решения «Авангарда» понятны

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин оценил последние решения омского клуба расстаться с нападающими Наилем Якуповым и Александром Дергачёвым. Оба форварда продолжат карьеру в «Нефтехимике».

«Кадровые решения генерального менеджера „Авангарда“ Антона Курьянова понятны. При жёстком потолке зарплат и 68-матчевом регулярном чемпионате должна быть уверенность в каждом игроке. По ходу турнира не так легко найти обмены, в таком жёстком графике каждый — боевая единица, состояние которой непосредственно влияет на результат.

При всём уважении к Наилю Якупову и Александру Дергачёву в последние годы они много пропускали. Поэтому, по всей видимости, полной уверенности в хоккеистах у менеджмента не было. В такой ситуации каждый пошёл своей дорогой, это логичный исход.

С чем связаны частые травмы Якупова и Деграчёва? Не готов ответить на этот вопрос. Нюансов — масса, от банального невезения до каких-то личных моментов. Хоккей — это жёсткий и травмоопасный вид спорта, повреждения неизбежны. Но с другой стороны, если они повторяются, то могут возникать вопросы», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне Александр Дергачёв сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф-2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых не отметился результативными баллами.