«Притирка — тонкий процесс». Рябыкин — об адаптации Гусева и Ожиганова в «Динамо»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о переходах Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в московское «Динамо».

«Средний уровень в КХЛ постепенно выравнивается, а результат определяет мастерство – и личное, и командное. Также многое зависит от реализации большинства, где мастерство тоже ключевой фактор. С этой точки зрения «Динамо» существенно усилилось. Гусев и Ожиганов – это прежде всего большинство, а большинство определяет примерно 50 процентов командного результата. Пример – «Авангард» прошлого сезона, когда у пятёрки Найта была лучшая в лиге реализация лишнего, что принесло Омску серию побед.

Теперь бело-голубые – одни из фаворитов Запада? Не торопился бы с прогнозами. КХЛ – сложная лига, многое зависит от функционального состояния, других нюансов. В команде должен быть баланс, а все игроки должны принять свои роли. В том же «Динамо» в прошлом сезоне были свои лидеры, никто просто так своё игровое время, в том числе в большинстве, отдавать не будет. Притирка – тонкий процесс», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

В прошлом регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков. Ожиганов в 62 матчах регулярки сезона-2022/2023 набрал 37 (11+26) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Ожиганова 7 (2+5) результативных баллов.