СКА и защитник Роман Рукавишников расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

«Сегодня СКА и Роман Рукавишников договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Роман много лет провёл в нашем клубе, поучаствовал в обоих чемпионских сезонах в 2015 и 2017 годах, внёс вклад в завоевание Кубка Континента в 2023 году. Мы многое прошли вместе, и всегда Рома показывал себя настоящим мужчиной и большим профессионалом. Сегодня наши дороги расходятся – такова уж хоккейная жизнь. Тем не менее мы расстаёмся друзьями. Я от всей души желаю Роману успехов на льду и за его пределами!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В прошлом сезоне Рукавишников провёл 27 матчей за СКА с учётом плей-офф и набрал 8 (2+6) очков.