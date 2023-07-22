«Вегас» оформил фото Барбашёва в стиле фильма «Барби»

«Вегас» в своих соцсетях выложил фото российского нападающего «Голден Найтс» Ивана Барбашёва, оформив его в стиле нового фильма «Барби». Отметим, что хоккейное прозвище россиянина – Барби. Фильм «Барби» вышел в прокате в США 21 июля 2023-го.

Фото: соцсети «Вегаса»

Напомним, россиянин попал в «Вегас Голден Найтс» после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В победном розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 18 (7+11) очков в 22 встречах и выиграл второй подобный трофей в карьере. Ранее, в 2019 году, Кубок Стэнли покорился Барбашёву в составе «Сент-Луис Блюз».

В текущее межсезонье Барбашёв подписал новое соглашение с «Вегасом» сроком на пять лет и $ 25 млн.