«Непонятно злорадство людей в СМИ». Дементьев — о контракте Ротенберга со СКА

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на подписание нового пятилетнего соглашения СКА с главным тренером Романом Ротенбергом.

«Совершенно логичное решение руководства клуба подписать контракт с главным тренером на пять лет. Мы знаем, что в последние время СКА делал много обменов и подписывал хоккеистов на долгосрочные соглашения. Этими решениями дали карт-бланш на выполнение поставленных задач с теми игроками, которые клуб подписал при участии Романа Борисовича.

С другой стороны, мне непонятно злорадство определенных людей в СМИ. В клубе приняли такое решение, подписали контракт с главным тренером. Поэтому давайте будем оценивать его по результатам, а не искать иные мотивы действия руководства», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Ротенберг был назначен главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.