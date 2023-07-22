«Непонятно злорадство людей в СМИ». Дементьев — о контракте Ротенберга со СКА

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на подписание нового пятилетнего соглашения СКА с главным тренером Романом Ротенбергом.
«Совершенно логичное решение руководства клуба подписать контракт с главным тренером на пять лет. Мы знаем, что в последние время СКА делал много обменов и подписывал хоккеистов на долгосрочные соглашения. Этими решениями дали карт-бланш на выполнение поставленных задач с теми игроками, которые клуб подписал при участии Романа Борисовича.
С другой стороны, мне непонятно злорадство определенных людей в СМИ. В клубе приняли такое решение, подписали контракт с главным тренером. Поэтому давайте будем оценивать его по результатам, а не искать иные мотивы действия руководства», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Ротенберг был назначен главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.
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