Нападающий Коваленко подпишет контракт с «Колорадо» и продолжит выступать за «Торпедо»

Нападающий Николай Коваленко продолжит выступать за «Торпедо» на правах аренды. Как собщает пресс-служба нижегородского клуба, хоккеист в ближайшее время подпишет контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш», но предстоящий сезон проведёт в КХЛ.

Напомним, в 2018 году форвард был выбран на драфте НХЛ под номером 171. Коваленко в прошлом сезоне КХЛ провёл за «Торпедо» 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 (21+33) очка. В плей-офф на счету 23-летнего нападающего 10 матчей и семь набранных очков — три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

Всего в КХЛ Коваленко провёл 257 матчей, в которых набрал 119 очков — забил 51 гол и отдал 68 результативных передач.