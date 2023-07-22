Спортивный директор «Спартака» оценил трансферы клуба в текущее межсезонье

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев оценил усиления московского клуба в межсезонье. Одними из главных приобретений москвичей стали техничные нападающие Николай Голдобин и Павел Порядин.

«На сегодняшний день, с учётом тех факторов, которые влияют на комплектование команды, нам удалось выполнить бóльшую часть того, что запланировали. Объективную же оценку любой трансферной кампании даст только сезон.

Хотелось бы усилить оборону, занимаемся поисками защитника – будет это российский игрок или легионер, покажет время. У нас есть одна позиция иностранца, и это должен быть такой игрок, который значительно усилит команду, даст ей новые качества.

Какой была главная задача в формировании состава? Здесь нужно вернуться на два года назад, когда костяк «Спартака» составляла большая группа мастеровитых игроков. Компенсировать их уход, к сожалению, сразу и в полной мере не получилось. В это межсезонье удалось укрепить центральную линию и получить мастеровитых крайних нападающих в лице Николая Голдобина и Павла Порядина. Можно с уверенностью сказать, что наши крайние форварды Порядин, Хохлачёв, Принс и Голдобин по уровню мастерства – одни из сильнейших в лиге. Конечно, мы хотели бы укрепить ещё оборону, одним-двумя качественными защитниками. Считаю, что в рамках нынешнего рынка игроков и возможностей нашего клуба «Спартак» провёл качественную работу. Теперь же задача тренерского штаба – создать из этих игроков коллектив, найти правильную «химию», связки и сочетания», — цитирует Беляева пресс-служба «Спартака».

В прошлом сезоне КХЛ «Спартаку» не удалось попасть в плей-офф. Московский клуб закончил регулярный Фонбет Чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ.