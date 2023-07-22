В «Спартаке» сообщили об интересе клубов КХЛ к нападающему Михаилу Мальцеву

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что клуб готов был подписать контракт с нападающим Михаилом Мальцевым, который в итоге выбрал продолжение карьеры в НХЛ. Россиянин подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на один год. В России права на игрока принадлежат «Спартаку», который получил их в результате обмена защитника Александра Никишина в СКА.
«Разговаривали с Михаилом по окончании сезона – он сразу обозначил свои приоритеты, что будет искать варианты продолжения карьеры в Америке. Сделал ли он правильный выбор, покажет новый сезон – желаем ему удачи и закрепиться на уровне НХЛ. Всё-таки он отыграл уже четыре сезона за океаном – и то, что он продолжает этот путь в НХЛ до конца, заслуживает уважения. Если у него что-то не получится, то мы его ждём – и он об этом знает. Конечно, если бы Мальцев продолжил карьеру в «Спартаке», мы бы немного иначе смотрели на свою центральную линию – думаю, что от такого игрока не отказался бы ни один клуб в КХЛ.
На него есть спрос, клубы обращаются, звонят – но мы сразу обозначили, что хотели бы видеть его игроком «Спартака», и главный тренер тоже заинтересован в этом, но предложения готовы выслушивать», — цитирует Беляева пресс-служба «Спартака».
Напомним, 1 июля 25-летний российский нападающий заключил однолетнее двустороннее соглашение с «Лос-Анджелесом» на $ 775 тыс. В прошедшем сезоне Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона форвард провёл в АХЛ.
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