Олимпийский чемпион — 2018 Никита Гусев стал самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» М

Стала известна заработная плата новичка московского «Динамо» Никиты Гусева, сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что 30-летний нападающий, заключивший со столичным клубом контракт на один год, получит 67 млн рублей. Таким образом, Гусев стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в составе «Динамо». Второе и третье место по этому показателю делят 31-летний российский защитник Игорь Ожиганов и 31-летний канадский нападающий Джордан Уил. Оба зарабатывают по 65 млн рублей.

Минувший сезон нападающий провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За всю карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.