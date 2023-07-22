«Нефтехимик» подписал контракт с защитником сборной Чехии
Поделиться
«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с 28-летним чешским защитником Лукашем Клоком.
Отмечается, что с хоккеистом подписано двухлетнее соглашение.
«Лукаш уже прибыл в расположение команды. Мы рады приветствовать его в стае и желаем успешных сезонов!» — говорится в сообщении.
Напомним, Клок уже играл за нижнекамскую команду. Чешский хоккеист был игроком «Нефтехимика» в сезоне-2021/2022. Тогда Лукаш завершил чемпионат в статусе одного из лучших бомбардиров нижнекамцев. Чех записал на свой счёт 35 (6+29) баллов в 48 матчах. В КХЛ Клок также выступал за «Слован» в сезоне-2018/2019.
Кроме того, Клок выступал за сборную Чехии — в том числе на Олимпийских играх — 2022.
Комментарии
- 22 июля 2023
-
17:59
-
17:39
-
17:05
-
16:37
-
16:25
-
15:50
-
15:19
-
14:45
-
14:20
-
13:40
-
13:10
-
12:35
-
12:10
-
11:40
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
05:07
-
03:47
-
03:14
-
02:50
-
01:22
- 21 июля 2023
-
23:46
-
23:30
-
23:07
-
23:04
-
22:52
-
22:37
-
22:26
-
21:48
-
21:26
Партнерский контент