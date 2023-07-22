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«Нефтехимик» подписал контракт с защитником сборной Чехии

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником сборной Чехии
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«Нефтехимик» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с 28-летним чешским защитником Лукашем Клоком.

Отмечается, что с хоккеистом подписано двухлетнее соглашение.

«Лукаш уже прибыл в расположение команды. Мы рады приветствовать его в стае и желаем успешных сезонов!» — говорится в сообщении.

Напомним, Клок уже играл за нижнекамскую команду. Чешский хоккеист был игроком «Нефтехимика» в сезоне-2021/2022. Тогда Лукаш завершил чемпионат в статусе одного из лучших бомбардиров нижнекамцев. Чех записал на свой счёт 35 (6+29) баллов в 48 матчах. В КХЛ Клок также выступал за «Слован» в сезоне-2018/2019.

Кроме того, Клок выступал за сборную Чехии — в том числе на Олимпийских играх — 2022.

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