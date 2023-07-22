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Уэйн Гретцки опубликовал фото из Вегаса со звездой Голливуда Джейми Фоксом

Уэйн Гретцки опубликовал фото из Вегаса со звездой Голливуда Джейми Фоксом
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Великий хоккеист Уэйн Гретцки в своих социальных сетях опубликовал совместную фотографию с известным актёром Джейми Фоксом.

«Здорово быть в Вегасе и работать с Джейми Фоксом. Одна из лучших ночей в моей жизни с великолепнейшей личностью. Важные вещи скоро случатся», — подписал Гретцки.

Фото: Социальные сети Уэйна Гретцки

Напомним, Фокс известен по участию в таких фильмах, как «Законопослушный гражданин», «Джанго освобождённый», «Штурм Белого дома», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», «Али», «Человек-паук: Нет пути домой». В 2005 году Джейми выиграл «Оскар» и «Золотой глобус».

Гретцки является обладателем ряда рекордов Национальной хоккейной лиги. Канадец лучший в истории НХЛ по количеству голов, результативных передач и очков.

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