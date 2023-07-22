Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин обратился к болельщикам клуба и пошутил

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в официальном телеграм-канале команды обратился к болельщикам. Чешский форвард на русском языке сообщил, что сегодня, 22 июля, казанцы проходят медосмотр.
«Всем привет! Это Дима Яшкин. Сегодня мы проходим медосмотр», — сказал нападающий.
Спустя два часа Яшкин записал ещё один кружок, в котором пошутил про свой внешний вид.
«Почти закончил. Иду к стоматологу. Как думаете, что скажет?» — сказал Яшкин и улыбнулся. У него не было одного переднего зуба.
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.
Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА. В новом сезоне клуб продлил контракт с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.
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