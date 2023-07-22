Бывший игрок сборной Швеции обвинён в нападении на женщину и изнасиловании

Бывшему хоккеисту сборной Швеции предъявили обвинение в нападении и изнасиловании, сообщает Expressen.
Согласно иску, он якобы ударил женщину кулаком и изнасиловал её. Имя игрока не называется.
Бывший элитный хоккеист, имеющий опыт игры за сборную Швеции, был арестован в мае 2021 года по подозрению в нападении, попытке изнасилования и самом изнасиловании. Два года спустя бывшему игроку выдвигаются обвинения по всем трём пунктам. Согласно обвинительному акту, мужчина якобы схватил женщину за шею, ударил её кулаком и изнасиловал. Все преступления должны быть совершены в один и тот же день.
Мужчине ранее предъявлялись обвинения в незаконных угрозах и сексуальных домогательствах, но тогда расследование было прекращено.
«После того, как я потребовала пересмотра решения прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела о совершении некоторых тяжких преступлений, несмотря на наличие подтверждающих доказательств, недавно было возбуждено новое дело. Новое обвинение касается особо тяжких преступлений: изнасилования, покушения на изнасилование и нападения.
Состояние доказательств хорошее, и мы с нетерпением ожидаем рассмотрения дела в суде осенью. Могу сказать, что это поздновато. То, что истцу пришлось пройти через такое долгое ожидание и получить неверную оценку произошедшего на предварительном следствии, вне всякой критики», — написала помощница истца Элизабет Масси Фриц в электронном письме.
В качестве доказательств имеются, в том числе, несколько смс-разговоров, которые, по мнению прокурора, являются доказательством преступления. Кроме того, в ходе следствия были заслушаны несколько свидетелей.
По словам помощника прокурора, пострадавшая надеется на компенсацию и на то, что виновный понесёт наказание.
«Теперь мы думаем позитивно, и я поддерживаю свою клиентку и помогаю ей, чтобы она получила справедливое судебное разбирательство, компенсацию и осуждение для игрока. К сожалению, моя клиентка чувствует себя плохо. Столкновение с серьёзными преступлениями связано с большой травмой, и долгое время ожидания дела, конечно, повлияло на неё», — сказала помощница истца.
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