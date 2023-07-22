Адвокат прокомментировал обвинения в изнасиловании в адрес экс-хоккеиста сборной Швеции
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Адвокат бывшего хоккеиста сборной Швеции Николаус Рубенссон прокомментировал обвинения в адрес своего клиента. Ранее экс-игрока «Тре Крунур» обвинили в нападении, попытке изнасилования и изнасиловании.
«Обвиняемый отрицает все подозрения в преступлении. Что могу сказать про обвинения? Это ужасно и совершенно неправильно.
Могу сказать так: моему клиенту пришлось ждать очень долго. И у защитника истца, и у прокурора было достаточно времени, чтобы обдумать эти события и принять меры. И, конечно, это очень сильно ударило по моему клиенту. Он с нетерпением ждёт судебного разбирательства», — приводит слова Рубенссона Expressen.
Стоит отметить, что пострадавшей пришлось несколько обращаться в суд, поскольку её первый иск не приняли.
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