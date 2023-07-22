В «Тракторе» прокомментировали информацию о тестировании руководства клуба на наркотики

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался об информации о том, что представители руководства челябинской команды прошли тестирование на запрещённые вещества. Такое мероприятие решили провести после инцидента с бывшим спортивным директором клуба Александром Шининым.

«Вчера прошли тестирование. Результат у всех отрицательный», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Напомним, 20 июля Шинин был задержан по делу о наркотиках. «Трактор» принял решение уволить спортивного директора. Кроме того, отмечалось, что Шинин, приобретя наркотические средства, не собирался распространять их. Задержан был не только экс-директора «Трактора», но и его поставщик. Последнему выбрали в качестве меры пресечения домашний арест. Шинин, в свою очередь, был освобождён из отдела полиции под обязательство о явке.