Белорусский нападающий «Вашингтона» рассказал, какой совет ему дал Александр Овечкин

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас вспомнил разговор тет-а-тет с российским капитаном клуба Александром Овечкиным. 37-летний хоккеист дал совет своему товарищу. По словам Протаса, Овечкин посоветовал ему быть смелее и наглее. Кроме того, белорусский нападающий поделился мыслями о том, как собирается играть против соотечественников в НХЛ.
«Был момент, когда мы вдвоём остались поговорить. Зашла речь про хоккей. Он сказал, что надо быть наглее, смелее с моим характером. Не то чтоб я стеснительный… Но сейчас понимаю, что это, возможно, где-то помешало мне закрепиться. Слушая Овечкина, ты доверяешь ему, веришь его словам. Если посмотреть на его первый матч в НХЛ, то Саша в первой смене просто «убил» человека на борту. И «воткнул» две [шайбы]. И ты понимаешь, что действительно нужно быть наглее, если ты хочешь прийти к своей мечте. Не нужно ничего бояться.
Готов это делать? Да. Сейчас я уже понимаю, что по-другому никак, по-другому не получится. Понимал, что где-то меня подвела моя психология в матчах. Мог быть смелее, наглее. Но это нужно на деле посмотреть. На словах-то можно многое сказать. Будет видно.
Если придётся играть против белорусов, в пределах площадки готов ли не быть другом на время матча и делать всё, что необходимо, даже бить их, если будет нужно? Конечно. И я такое буду делать, и они это будут делать — и это нормально! Уверен, что на льду никто никого жалеть не собирается. Влад Колячонок — один из самых близких моих друзей, так что после матча, конечно, мы с удовольствием поговорим. А на льду ни он меня, ни я его жалеть не будем. Если в этом сезоне, дай бог, станем полноценными игроками основы, потому что и Владу, и мне ещё многое предстоит доказать, чтобы быть в команде», — приводит слова Протаса YouTube-канал «Хоккейная варка».
- 22 июля 2023
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