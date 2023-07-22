The Athletic ответил на вопрос, может ли Макдэвид запросить обмен из «Эдмонтона»

Авторитетный журналист The Athletic Эрик Духачек поделился мыслями о том, может ли Коннор Макдэвид запросить обмен у «Эдмонтон Ойлерз», если клуб не выйдет в плей-офф.

«Нет, этого не произойдёт. Прежде всего у Макдэвида по-прежнему действует контракт с «Ойлерз» ещё на три полных сезона. Это соглашение стало очень разумным — кэпхит всего $ 12,5 млн для игрока, который почти единогласно стал MVP в прошлом году. Более того, если говорить о реальных долларах, Макдэвид на самом деле получит меньше в следующем году — $ 11 млн. Количество банкнот в его кармане сократится ещё сильнее в последние два года его контракта — до $ 10 млн за год. Довольно скоро это станет выгодным договором, который прикончит все остальные сделки. Так что это кубковое окно «Ойлерз» — три года на завоевание трофея, пока Макдэвид в расцвете сил и, кажется, становится лучше с каждым годом — при помощи и поддержке Леона Драйзайтля, чьё соглашение с кэпхитом $ 8,5 млн действует ещё два года.

Сообщение от всех в организации — от Макдэвида на льду до генерального менеджера Кена Холланда в руководстве — одно и то же: они настроены на победу прямо здесь и сейчас. Если молодые игроки в их системе будут готовы к исполнению задач в НХЛ, тогда у них будет шанс сыграть. Но они не заинтересованы в обучении без отрыва от производства ради какой-то отдачи в будущем.

Я полагаю, что Макдэвид отыграет весь срок своего контракта, а затем в зависимости от того, как пойдут дела в плей-офф — в 2024, 2025 и 2026 годах, — примет решение о своём будущем. Я не думаю, что он кинет «Эдмонтон» в какой-либо момент до того, как этот контракт подойдёт к концу», — цитирует Духачека The Athletic.