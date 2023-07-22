Лущишин — о межсезонье «Вашингтона»: «Кэпиталз» буквально заменили один пластырь другим
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Североамериканский журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг команд по уровню успешности в текущем межсезонье. «Вашингтон Кэпиталз» занял 21-е место.
«Кэпиталз» буквально заменили один пластырь другим. Макс Пасиоретти действительно приносит больше пользы, когда здоров, по сравнению с Коннором Брауном, но его приобретение сопряжено с ещё большим риском травм. Если он сможет оставаться здоровым, у него есть потенциал стать важным игроком, который пополнит топ-6 «Вашингтона».
Всё это немного подрывается смешным приобретением Джоэля Эдмундсона. Возможно, он ищет свою форму в лучшем месте, но его игра действительно ухудшилась за последние несколько сезонов", — приводит слова Лущишина The Athletic.
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