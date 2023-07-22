Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лущишин — о межсезонье «Вашингтона»: «Кэпиталз» буквально заменили один пластырь другим

Лущишин — о межсезонье «Вашингтона»: «Кэпиталз» буквально заменили один пластырь другим
Комментарии

Североамериканский журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг команд по уровню успешности в текущем межсезонье. «Вашингтон Кэпиталз» занял 21-е место.

«Кэпиталз» буквально заменили один пластырь другим. Макс Пасиоретти действительно приносит больше пользы, когда здоров, по сравнению с Коннором Брауном, но его приобретение сопряжено с ещё большим риском травм. Если он сможет оставаться здоровым, у него есть потенциал стать важным игроком, который пополнит топ-6 «Вашингтона».

Всё это немного подрывается смешным приобретением Джоэля Эдмундсона. Возможно, он ищет свою форму в лучшем месте, но его игра действительно ухудшилась за последние несколько сезонов", — приводит слова Лущишина The Athletic.

Материалы по теме
«Не только смертоносный бросок». Журналист объяснил секрет результативности Овечкина
Материалы по теме
Овечкин будет гнаться за Гретцки в клубе-середняке? «Вашингтон» проваливает межсезонье
Овечкин будет гнаться за Гретцки в клубе-середняке? «Вашингтон» проваливает межсезонье
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023