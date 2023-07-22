Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ESPN считает Сидни Кросби лучше Александра Овечкина как проспекта НХЛ

ESPN считает Сидни Кросби лучше Александра Овечкина как проспекта НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински сравнил Александра Овечкина и Сидни Кросби. По мнению обозревателя, канадский нападающий лучше россиянина как проспект НХЛ.

«Овечкин уже в 18 лет был стихийным бедствием, доминируя в российской Суперлиге как нападающий московского «Динамо». Его катание было таким же сильным, как и его бросок, его харизма была такой же мощной, как и его игра в атаке. «Вашингтон Кэпиталз» подвергся внутренней реконструкции в надежде найти нового знаменосца франшизы, и они получили такового в лице Овечкина.

Все остальные тоже хотели его: генеральный менеджер «Кэпиталз» Джордж Макфи сказал, что не менее 15 команд звонили ему с массой предложений об обмене на первый пик драфта-2004.

Кросби дал своё первое интервью СМИ в семь лет. На пути к славе НХЛ юный Сид мог бы отдать ещё больше, поскольку хоккейный мир наградил его титулом «таланта следующего поколения». Его будущая слава была настолько ощутимой, что НХЛ переписала свои правила драфта в 2005 году. Лига отменила сезон-2004/2005 из-за локаута. Чтобы справедливо вознаградить команду шансом выбрать Кросби, НХЛ создала взвешенную лотерею, основанную на выступлениях в плей-офф за последние три сезона и первых общих выборах на последних четырёх драфтах.

«Питтсбург Пингвинз» выиграли «лотерею Сидни Кросби». На данный момент он выиграл для клуба три Кубка Стэнли.

Победитель: Кросби. Пока Овечкин выигрывал приз новичку года, Кросби был на другом уровне в отличие от ожиданий перед драфтом», — приводит слова Вышински ESPN.

Материалы по теме
Фото
Малкин выложил фотографию с Овечкиным и своим сыном Никитой
Материалы по теме
Кучеров — Бэтмен, Овечкин — Соколиный Глаз. На каких супергероев похожи звёзды НХЛ
Кучеров — Бэтмен, Овечкин — Соколиный Глаз. На каких супергероев похожи звёзды НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023