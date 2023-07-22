ESPN считает Сидни Кросби лучше Александра Овечкина как проспекта НХЛ

Авторитетный журналист и инсайдер ESPN Грег Вышински сравнил Александра Овечкина и Сидни Кросби. По мнению обозревателя, канадский нападающий лучше россиянина как проспект НХЛ.
«Овечкин уже в 18 лет был стихийным бедствием, доминируя в российской Суперлиге как нападающий московского «Динамо». Его катание было таким же сильным, как и его бросок, его харизма была такой же мощной, как и его игра в атаке. «Вашингтон Кэпиталз» подвергся внутренней реконструкции в надежде найти нового знаменосца франшизы, и они получили такового в лице Овечкина.
Все остальные тоже хотели его: генеральный менеджер «Кэпиталз» Джордж Макфи сказал, что не менее 15 команд звонили ему с массой предложений об обмене на первый пик драфта-2004.
Кросби дал своё первое интервью СМИ в семь лет. На пути к славе НХЛ юный Сид мог бы отдать ещё больше, поскольку хоккейный мир наградил его титулом «таланта следующего поколения». Его будущая слава была настолько ощутимой, что НХЛ переписала свои правила драфта в 2005 году. Лига отменила сезон-2004/2005 из-за локаута. Чтобы справедливо вознаградить команду шансом выбрать Кросби, НХЛ создала взвешенную лотерею, основанную на выступлениях в плей-офф за последние три сезона и первых общих выборах на последних четырёх драфтах.
«Питтсбург Пингвинз» выиграли «лотерею Сидни Кросби». На данный момент он выиграл для клуба три Кубка Стэнли.
Победитель: Кросби. Пока Овечкин выигрывал приз новичку года, Кросби был на другом уровне в отличие от ожиданий перед драфтом», — приводит слова Вышински ESPN.
- 22 июля 2023
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