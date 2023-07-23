Хоккеисты «Лады» провели двустороннюю игру

«Лада» провела первую двустороннюю игру в ходе подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба. Она прошла на тренировочном катке «Лада-Арены» в Тольятти.
Встреча состояла из трёх периодов по 30 минут «грязного» времени, при этом команда предварительно была поделена тренерским штабом на «синих» и «белых». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Победитель был определён в овертайме, который прошёл в формате «три на три» и продлился примерно минуту. Победный для «синих» гол забил Сергей Шумаков.
«Синие» – «Белые» – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: 1:0 – Евгений Грошев (мен). 1:1 – Павел Колтыгин. 2:1 – Никита Лисов. 2:2 – Дмитрий Кугрышев. 3:2 – Сергей Шумаков.
«Синие» (тренер – Максим Семёнов): Богданов; Березин – Минеев, Шумаков – Аноховский – Алтыбармакян; Грязнов – Лисов, Червоненко – Алексеев – Грошев; Кудряшов – Корешков, Чабан – Фазлеев – Давыдкин; Ромаев – Банников – Битев.
«Белые» (тренер – Павел Десятков): Трушков; Солянников – Глухов, Кугрышев – Фисенко – Бабенко; Сёмин – Медведев, Попугаев – Стальнов – Иванюженков; Онишко – Калабушкин, Сафин – Колтыгин – Романов; Иванов – Гаврилов – Маслов.
- 23 июля 2023
-
03:02
- 22 июля 2023
-
23:59
-
23:44
-
23:12
-
23:07
-
22:36
-
22:14
-
21:58
-
21:46
-
21:29
-
20:58
-
20:39
-
20:12
-
19:42
-
19:10
-
19:01
-
18:51
-
18:26
-
17:59
-
17:39
-
17:05
-
16:37
-
16:25
-
15:50
-
15:19
-
14:45
-
14:20
-
13:40
-
13:10
-
12:35
-
12:10
-
11:40
-
11:15
-
10:45
-
10:15