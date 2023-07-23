Хоккеисты «Лады» провели двустороннюю игру

«Лада» провела первую двустороннюю игру в ходе подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба. Она прошла на тренировочном катке «Лада-Арены» в Тольятти.

Встреча состояла из трёх периодов по 30 минут «грязного» времени, при этом команда предварительно была поделена тренерским штабом на «синих» и «белых». Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Победитель был определён в овертайме, который прошёл в формате «три на три» и продлился примерно минуту. Победный для «синих» гол забил Сергей Шумаков.

«Синие» – «Белые» – 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: 1:0 – Евгений Грошев (мен). 1:1 – Павел Колтыгин. 2:1 – Никита Лисов. 2:2 – Дмитрий Кугрышев. 3:2 – Сергей Шумаков.

«Синие» (тренер – Максим Семёнов): Богданов; Березин – Минеев, Шумаков – Аноховский – Алтыбармакян; Грязнов – Лисов, Червоненко – Алексеев – Грошев; Кудряшов – Корешков, Чабан – Фазлеев – Давыдкин; Ромаев – Банников – Битев.

«Белые» (тренер – Павел Десятков): Трушков; Солянников – Глухов, Кугрышев – Фисенко – Бабенко; Сёмин – Медведев, Попугаев – Стальнов – Иванюженков; Онишко – Калабушкин, Сафин – Колтыгин – Романов; Иванов – Гаврилов – Маслов.