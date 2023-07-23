Нападающий «Лады»: идёт предсезонка и всем надо бороться за место в составе

Нападающий «Лады» Евгений Грошев поделился впечатлениями о прошедшей двусторонней игре команды, в которой он отметился заброшенной шайбой в меньшинстве.

«Все соскучились по матчам, даже двусторонним, поэтому игра получилась хорошей. Поначалу было много сумбура, так как давно не играли, но потом вкатились, и в третьем периоде было уже что-то похоже на игру чемпионата. Почему много стыков в двусторонней игре? Мы были готовы к подобному, потому что идёт предсезонка и всем надо бороться за место в составе. Каждый старается себя проявить и силовая игра – один из способов сделать это.

Добавил ли гол уверенности в плане борьбы за место в составе? Да, конечно. Всегда приятно забивать, но к этому голу я всё равно отнёсся весьма спокойно – это ведь только тренировочная игра. Надеюсь, что буду радовать болельщиков голами в сезоне», — приводит официальный сайт «Лады» слова Грошева.