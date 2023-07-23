Браташ: команда ещё формируется, но видна заинтересованность и мотивация игроков «Лады»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ поделился своими впечатлениями от первой двусторонней игры команды в рамках подготовки к сезону-2023/2024.
«Мы довольны матчем, учитывая, что это первая игра, пускай и двусторонняя, между своими составами. Ребята отнеслись к матчу серьёзно и со всей ответственностью. Понятно, что сейчас команда еще формируется, но заинтересованность и мотивация игроков видна – каждому надо завоёвывать своё место в составе. От их работы и контрольных игр будет зависеть, какое место каждый займёт в команде на старте чемпионата и займёт ли вообще. Мы увидели как хорошие моменты, так и недостатки. Игра получилась информативной и полезной для всех.
В прошедшей двусторонке сыграли четыре хоккеиста из «Ладьи» — они молодцы. Мы вчера посмотрели двустороннюю игру у молодёжной команды и по своим наблюдениям определили, кого вызвать на наш матч. Нам понравилось, что ребята не выпадали из игры и выдержали общий уровень – за этим было приятно наблюдать», — приводит официальный сайт «Лады» слова Браташа.
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