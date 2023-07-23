Таратухин: Ротенберг мог бы плавать в Монако на яхте, а он всегда в работе на благо хоккея

Обладатель Кубка Гагарина, трёхкратный чемпион России, участник Олимпийских игр в составе сборной России Андрей Таратухин оценил новый пятилетний контракт СКА с главным тренером Романом Ротенбергом.
«На мой взгляд, это абсолютно правильный и очень грамотный шаг. Мне вообще импонирует наставник армейцев. Человек мог бы жить где-нибудь в Монако, плавать на личной яхте, наслаждаться жизнью, а он всегда в работе, пытается всё лучшее использовать в работе системы, чтобы воспитанники СКА росли, набирались опыта и прогрессировали. Всю свою жизнь, всё время, все ресурсы он тратит на благо СКА и всего российского хоккея. К этому многие ревностно относятся, но это действительно так.
Питер сейчас вообще можно ставить в пример, как нужно работать системе, ведь многие регионы имеют ресурсы, но не все хотят, а тем более не все могут. А у СКА три команды в МХЛ, команды в ВХЛ и КХЛ. Санкт-Петербург сейчас становится номером один по выпуску игроков для сборных и команд мастеров. В этом большой вклад Романа Ротенберга.
Я считаю, что пятилетний контракт — это большое доверие, которое ему оказано со стороны владельцев питерского клуба. Роман Ротенберг переживает не только за СКА, а за весь российский хоккей, за сборную России, чтобы она радовала болельщиков, стараясь демонстрировать системный, результативный и комбинационный хоккей», — цитирует Таратухина AllHockey.ru.
Ротенберг был назначен главным тренером СКА 4 января 2022 года. Под руководством специалиста петербургский клуб дважды доходил до финала Западной конференции Кубка Гагарина, где оба раза уступал ЦСКА.
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