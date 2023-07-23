Защитник «Сан-Хосе» Карлссон подтвердил личные переговоры с четырьмя клубами НХЛ

Инсайдер TSN Крис Джонсон сообщил, что звёздный защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подтвердил личные переговоры с четырьмя клубами НХЛ: «Торонто», «Питтсбургом», «Каролиной» и «Сиэтлом». Контракт Карлссона с «Шаркс» с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона.
«Я просто хочу получить отличный вариант попасть в лучшую команду», — заявил Карлссон.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Карлссон не хочет переходить в «Каролину» из-за неприязни с бывшим партнёром по «Сан-Хосе» Брентом Бёрнсом. Предпочтительным вариантом продолжения карьеры шведского игрока обороны назывался «Питтсбург».
В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.
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