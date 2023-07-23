В «Амуре» заявили, что в следующем сезоне команда будет соперничать с топ-клубами КХЛ

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило считает, что стабильное финансирование должно помочь хабаровскому клубу уже сейчас навязать борьбу ведущим клубам КХЛ.

«Благодаря поддержке губернатора и первого вице-губернатора, президента нашего клуба, наша финансовая ситуация стабилизировалась, они полностью подкрепляют наш финансовый фундамент, что позволяет выполнять задачи. У нас нет проблем с финансированием, мы готовы вложиться в любого игрока.

Но ничего резкого ожидать не стоит. Сейчас финансовые возможности клуба позволяют нам проводить хорошую селекцию, поэтому дело в имидже и игроках. Особого скачка не надо, нам главное — сохранить наработанное на несколько лет и вообще в перспективе. Того, что мы сейчас имеем, достаточно для конкуренции с клубами-олигархами», — цитирует Покотило ТАСС.

В прошлом сезоне «Амур» не сумел попасть в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. В текущее межсезонье хабаровский клуб значительно обновил свой состав, усилив его несколькими легионерами и опытными хоккеистами.