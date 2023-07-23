Рябыкин: если «Торпедо» наладит игру в обороне, то станет одним из фаворитов Запада

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин считает, что если «Торпедо» наладит игру в обороне, то станет одним из фаворитов Западной конференции КХЛ.

«Есть вероятность, что в новом сезоне на Западе к ЦСКА и СКА подтянутся «Динамо» и «Локомотив». Плюс не забывайте о «Торпедо». В минувшем сезоне у нижегородцев был проект не столько для результата, сколько для атаки. Возможно, в этом году «Торпедо» наладит и оборону, а тогда на Западе появится ещё один фаворит. Впрочем, скептики сейчас говорят, что Нижнему Новгороду грозит синдром второго сезона. Так что посмотрим, что случится в этом сезоне. Вполне возможны сюрпризы», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.ru.

В первый свой сезон работы тренером на клубном уровне Ларионов привёл команду к четвёртому месту в Западной конференции КХЛ. В четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина «Торпедо» обыграло московское «Динамо» в шести матчах, а в полуфинале уступило СКА со счётом 0-4.