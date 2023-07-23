Щитов: звёзд в КХЛ практически нет, а топовые игроки собраны в нескольких клубах

Хоккейный эксперт и бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил текущий уровень лиги и порассуждал о том, как повлияет новое правило на игру защитников.
«Звёзд в КХЛ практически нет, но нас ждёт интересный сезон. Все топовые игроки собраны в нескольких клубах, а все остальные хоккеисты примерно одного уровня. Поэтому на первую роль будет выходить работа тренеров и то, как они смогут подготовить свою команду к длинному чемпионату. Из КХЛ уходят мастеровитые игроки, и не так много их приезжает из других чемпионатов, ещё сократили лимит на легионеров.
Сейчас сделали правило, что защитнику нельзя находиться за воротами больше трёх секунд. Благодаря этому будет больше остроты у ворот обороняющейся команды и больше голов, потому что защитники станут ошибаться. Но это понизит квалификацию молодых игроков обороны, ведь от них станут требовать более простых действий, выбрасывать шайбу по борту. Возможно, игра упростится и станет менее интересной.
Первые 10–15 матчей команды будут притираться, а потом мы уже поймём, пойдут ли эти изменения на пользу. Мастерства сейчас не так много, но интриги будет больше. Должна быть большая плотность в таблице, и до конца регулярного чемпионата будет непонятно, кто попадает в восьмёрку», – цитирует Щитова «РБ Спорт».
- 23 июля 2023
-
12:05
-
11:45
-
11:15
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:20
-
08:55
-
08:25
-
03:59
-
03:23
-
03:02
- 22 июля 2023
-
23:59
-
23:44
-
23:12
-
23:07
-
22:36
-
22:14
-
21:58
-
21:46
-
21:29
-
20:58
-
20:39
-
20:12
-
19:42
-
19:10
-
19:01
-
18:51
-
18:26
-
17:59
-
17:39
-
17:05
-
16:37
-
16:25
-
15:50