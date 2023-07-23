Щитов: звёзд в КХЛ практически нет, а топовые игроки собраны в нескольких клубах

Хоккейный эксперт и бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил текущий уровень лиги и порассуждал о том, как повлияет новое правило на игру защитников.

«Звёзд в КХЛ практически нет, но нас ждёт интересный сезон. Все топовые игроки собраны в нескольких клубах, а все остальные хоккеисты примерно одного уровня. Поэтому на первую роль будет выходить работа тренеров и то, как они смогут подготовить свою команду к длинному чемпионату. Из КХЛ уходят мастеровитые игроки, и не так много их приезжает из других чемпионатов, ещё сократили лимит на легионеров.

Сейчас сделали правило, что защитнику нельзя находиться за воротами больше трёх секунд. Благодаря этому будет больше остроты у ворот обороняющейся команды и больше голов, потому что защитники станут ошибаться. Но это понизит квалификацию молодых игроков обороны, ведь от них станут требовать более простых действий, выбрасывать шайбу по борту. Возможно, игра упростится и станет менее интересной.

Первые 10–15 матчей команды будут притираться, а потом мы уже поймём, пойдут ли эти изменения на пользу. Мастерства сейчас не так много, но интриги будет больше. Должна быть большая плотность в таблице, и до конца регулярного чемпионата будет непонятно, кто попадает в восьмёрку», – цитирует Щитова «РБ Спорт».